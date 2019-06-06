رحيل مأذون «شبراطو» أكبر معمر في الغربية

خرج أهالي قرية شبراطو التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية جميعهم اليوم الخميس، لتوديع مأذون القرية الشيخ خليفة يوسف سلطان، عميد عائلة "آل سلطان"، والذي يعد أكبر مُعمِّر بالمحافظة، إذ رحل عن عمر يناهز 113 سنة.

وأكد أهالي القرية أن الشيخ خليفة كان مأذونًا شرعيًا، وإماما وخطيبا للمسجد الرئيسي في القرية. وقد وُلد عام 1906 وشهد ثورة 1919 والغريب أن زوجته أيضا تعد من المعمرات في المحافظة إذ توفيت منذ 5 سنوات عن عمر وصل إلى 100 سنة في إطار رحلة زواج استمرت لأكثر من 80 عامًا كاملة.

وقد كان "خليفة" المسئول عن تزويج أبناء القرية والقرى المجاورة لاكثر من 85 عامًا، زوج خلالها الآلاف من أبناء القرية الذين رحل أغلبهم عن الدنيا.

وأوضحت أسرته أن الشيخ خليفة كان يعيش على الأعشاب الطبيعية، ويرفض تناول الأدوية، أو الشاى والمنبهات، ولم يُدخّن مطلقا، كما كان حافظًا للقرآن الكريم وأدى فريضة الحج وعلم المئات من ابناء القرية القرآن الكريم وأحكامه وكان محافظًا على أداء جميع الأوقات بالمسجد