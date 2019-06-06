دراسة: السلمندر المائي قد يساعد على سرعة التئام الجروج

كشفت دراسة علمية أن حيوان السلمندر المائي قد يساعد على التئام الجروح بعد الإصابات أو العمليات الجراحية بشكل أسرع واكثر فعالية وأمانا من المواد التي تستخدم حاليا.

وأوردت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية أن حيوان السلمندر - تحديدا السلمندر الصيني العملاق - يفرز مادة من الغراء تساعد على التصاق الأنسجة مع بعضها البعض دون أن يتسبب في الأعراض الجنبية مثل الحكة والالتهابات التي تسببها المواد الكيميائية الحالية كما أنه يمكن أن يتحلل في الماء.

ووجدت الدراسة أن إفرازات جلد السمندر الصيني العملاق، أكبر وأطول البرمائيات في العالم، تمكن الأنسجة المصابة من "الالتصاق" معًا بشكل أفضل من اللاصق "الطبيعي" الحالي.

كما تحسن الإفرازات المخاطية للحيوانات من مرونة الجلد وتقلل من الندوب وتخفف من الآثار الجانبية أكثر من الغراء "الكيميائي" المستخدم حاليًا لإصلاح الجروح، حيث قال الباحثون إن السمندر ربما يقدم الالهام ذات يوم لإيجاد مادة لاصقة حيوية "قابلة للتحلل بالكامل" و "قابلة للتجديد".

وجاء في البحث - الذي أجرته جامعة (هارفارد)، بقيادة الدكتور شريك زهانج، مدير مختبر تشانج للهندسة الحيوية لأنظمة الحية الهندسية - أن المواد اللاصقة الجراحية الموجودة ليست لزجة بما يكفي لتلبية "الطلب المرغوب فيه على العمليات الجراحية، كما أن بعض الناس لديهم حساسية من هذه المواد اللاصقة، والتي تؤدي أيضًا إلى إبطاء التئام الجروح، مما يجعلها غير مناسبة لمرضى السكر.

وذكرت الدراسة أنه عندما يصاب السمندر العملاق، يفرز المخاط الغني بالبروتين من الجل، وانه لاختبار قابلية هذه المادة لتكون غراء جارحي تم خدش ظهور السلمندر الصيني العملاق بلطف ثم قاموا بجمع المخاط، الذي تم تجميده وتجفيفه في مسحوق ثم تم ترطيبه بالماء.