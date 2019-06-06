برلين تدرس تحالف كومرتسبنك الألماني مع آي إن جي الهولندية المالية

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تدرس الحكومة الألمانية إمكانية إتمام تحالف بين مصرف كومرتسبنك الألماني ومجموعة "آي إن جي جروب إن في" المالية الهولندية، باعتبار ذلك أحد الخيارات للمضي قدما نحو تشكيل مجموعة مالية أوروبية ضخمة.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية نقلا عن مصادر لم تحدد هويتها، بحث وزير المالية الهولندي فوكبه هوكسترا ونائب وزير المالية الألماني يورج كوكيس الأمر في وقت سابق في مايو في برلين.

وبحث الجانبان أيضا نية برلين أن يكون مقر أى بنك جديد في ألمانيا.

وقفز سهم كومرتسبنك بنسبة 4 بالمئة بعدما أوردت بلومبرج هذه الأنباء.

وحقق سهم "آي إن جي" مكاسب بنسبة بلغت 2 بالمئة. في حين رفض كلا البنكين التعليق.

وتمتلك الحكومة الألمانية نحو 5ر15 بالمئة من أسهم كومرتسبنك، ما يجعلها المساهم الأكبر في البنك حتى الآن.

ورفضت وزارة المالية الألمانية التعليق، ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم الحكومة الهولندية للتعليق، حسبما أفادت بلومبرج.

وتبدي بالفعل مجموعتا "آي إن جي" الهولندية و"يوني كريدي" الإيطالية اهتماما بالبنك الألماني، ما جعل المستشارين يصطفون لاستكشاف احتمالات إتمام صفقة استحواذ.

وفي أعقاب انهيار مفاوضات الاندماج بين دويتشه بنك وكومرتسبنك، عدل وزير المالية الألماني رسالته من مساندته لعملاق وطني إلى دعم عملية اندماج عابرة للحدود.