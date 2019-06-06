الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على نقطة تفتيش بمدينة العريش

أدانت الإمارات بشدة، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية- في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، وتؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة، ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة.

وشددت الوزارة، على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب المصري الشقيق، وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى وكل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية، معربة عن تعازي الإمارات لأسر الشهداء ولحكومة وشعب مصر الشقيقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.