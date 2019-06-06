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رئيس بنك إسرائيل المركزي يحذر من تداعيات الفوضى السياسية على عجز الموازنة

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الخميس 6 يونيو 2019 - 10:51 م | آخر تحديث : الخميس 6 يونيو 2019 - 10:51 م

حذر محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون اليوم الخميس، المسؤولين من السكوت على زيادة العجز في الميزانية، وحثهم على اتخاذ إجراءات سريعة بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة بعد إعادة غير متوقعة للانتخابات.

وقال يارون لجمعية اقتصاد إسرائيل اليوم الخميس: "حتى الآن لم تتأثر الأسواق المالية " من حالة عدم اليقين التي ظهرت على السطح ، ولكن هذا :" لا يعني أن الأمر ليس ضارا" بحسب وكالة بلومبرج.

وأضاف يارون: "إنه يتعين على صانعي السياسة ومسؤولي الحكومة التصرف بمسؤولية ، والقيام بما في وسعهم لاستعادة اليقين والمسؤولية المالية بعد انتهاء الانتخابات فوراً".

وتسبب إخفاق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة ائتلافية، وقرار حل البرلمان في الفشل في خفض عجز الميزانية الذي بلغ أعلى مستوياته منذ سنوات.

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