دراسة: البنوك الألمانية قليلة الربحية

أثبتت دراسة اقتصادية حديثة أن البنوك الألمانية تنتمي لأقل البنوك ربحية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد.

وذكرت الدراسة أن حصول البنك الألماني على 159 يورو مقابل خدمة كل عميل خلال العام يعد أجر تشغيل منخفض نسبيا.

وأشارت الدراسة إلى أن حصول البنوك السويسرية على 451 يورو سنويا لنفس الخدمات عن كل عميل، يعادل ثلاثة أضعاف ما يتقاضاه البنك الألماني تقريبا.

قامت شركة الاستشارات "بي دبليو سي ستراتيجي المساهمة" بهذه الدراسة التي نشرت اليوم الخميس وتناولت حوالي خمسين بنكا ومجموعة بنكية في أوروبا.

وحلل الخبراء موازنة البنوك عن العام الماضي وقارنوا ذلك بأعداد العملاء لكل بنك ثم قارنوا ذلك بالأرقام المرجعية للبنوك الأسترالية والأمريكية.

وأظهرت الدراسة عددا من المفاجآت: فالبنوك الإيطالية التي يشاع عنها أنها ضعيفة تأتي في المرتبة الخامسة وتعتبر ذات ربحية عالية حيث تحصل على 290 يورو سنويا عن الخدمات التي تقدمها لكل عميل من عملائها.

وتفيد الدراسة أن البنوك الألمانية تكافح، على النقيض من ذلك، التكاليف العالية التي تدفعها والدخول المتدنية التي تحصلها في وقت واحد.

وقالت الدراسة إن البنوك الأكثر ربحية في ألمانيا ليست هي التي تنتهج منهج التوفير الصارم، "فعلى البنوك ألا توجه استراتيجيتها في اتجاه أحادي نحو خفض التكاليف"، كما أوضح أندرياس براتس أحد المشاركين في الدراسة.