الركود يسيطر على مبيعات الأثاث في موسم العيد وبداية الصيف

أصحاب محال الأثاث: موجات الغلاء السبب وتراجع الدولار لم يؤثر فى المبيعات

تشهد سوق الأثاث حالة من الركود منذ شهور، وتستمر مع قدوم فصل الصيف والأعياد، الأمر الذى أرجعه عدد من العاملين فى القطاع إلى موجات الغلاء التى يعيشها المواطنون وعدم إقبالهم على شراء أو تجديد أثاث منازلهم.

«الشروق» قامت بجولة فى أحد المولات المتخصصة فى بيع الأثاث، تفقدت خلالها الأسعار وحركة المبيعات فى موسم العيد وبداية فصل الصيف، والتى من المفترض أن تتزايد مع زيادة الأفراح وعقد القران.

قال صاحب أحد معارض بيع الأثاث، فضل عدم نشر اسمه، إن هناك حالة ركود فى المبيعات على الرغم من أن الفترة الحالية من منتصف رمضان تمثل موسما ونشاطا فى المبيعات، لكن السوق تشهد حالة من الركود خلال العام الحالى.

وأضاف أن أسعار «الأنتريهات والصالونات» تبدأ من 10 آلاف جنيه وصولا إلى 24 ألف جنيه، على اختلاف أنواعها.

ويرى المرسى الفقى، صاحب معرض أثاث، أن الإقبال ضعيف وينخفض عاما تلو الآخر بسبب موجات الغلاء مما أثر على قرار الشراء عند المستهلك، موضحا أن أسعار الأثاث مستقرة ولم تشهد انخفاضات أو ارتفاعات عن العام الماضى رغم انخفاض الدولار الملاحظ منذ بداية العام، «أسعار الأخشاب انخفضت بنسب بسيطة لم تؤثر على الأسعار».

وأشار الفقى إلى أن أسعار غرف النوم تبدأ من 18 ألف جنيه وغرف الأطفال تبدأ من 12 ألف جنيه.

وتراجعت أسعار الدولار منذ بداية العام الجارى، بنسبة 5% لتهبط العملة الأمريكية من 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع لتصل إلى 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع، وبدأت رحلة هبوط العملة الخضراء منذ نهاية يناير الماضى حيث انخفضت ما يقرب من 20 قرشا فى يوم واحد لتسجل أكبر تراجع يومى منذ قرار تحرير سعر الصرف بنهاية 2016.

قال رجب ربيع، صاحب معرض بيع أثاث، إن حركة البيع فى تراجع مستمر، وهناك زيادة فى الأسعار بنسبة تقترب من 15% خلال الفترة الماضية، موضحا أن حركة البيع فى المعرض قد لا تتخطى «طقم واحد» خلال شهر كامل.

وقال محمد درويش، صاحب معرض بيع أثاث، أن المعرض قدم تخفيضات تصل إلى حوالى 2000 جنيه، ولكن مازالت حركة الإقبال ضعيفة، حيث بلغت أسعار «الركنة» 8000 جنيه بينما وصل سعر الأنترية إلى أكثر من 10 آلاف جنيه.

ولفت عمدة أبوعرب، يعمل بأحد معارض الأثاث، أن انخفاض الدولار لم ينعكس على الأسعار، لأن هناك تعاقدات تمت من قبل التجار على سعر الدولار قبل انخفاضه، «من الممكن أن نرى تأثير انخفاض الدولار إذا استمر لـ6 شهور قادمة، وقد تبتلع الزيادات المتوقعة فى الكهرباء والطاقة هذا الانخفاض».

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار معظم المواد البترولية، بحلول يونيو المقبل، بعد تطبيق آلية التسعير التلقائى على جميع المنتجات البترولية بما فيها السولار والبنزين، وبدء ربط أسعارها فعليا بالأسعار العالمية فى سبتمبر المقبل.

ورفعت الحكومة فى يونيو 2018، أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.6%، حسب نوع المنتج البترولى، وهو ما انعكس على أسعار السلع والخدمات المختلفة.

وأعلنت وزارة الكهرباء عن الزيادة المتوقعة التى ستتم خلال شهر يوليو المقبل، حيث أعلنت أن متوسط الزيادة الجديدة يبلغ نحو 15%.

قال محمد الزامك، رئيس مجلس إدارة أحد مولات الأثاث، إن نسب المبيعات فى تراجع مستمر كل عام، ومنذ قرار التعويم ظهرت انتعاشة جيدة فى حركة المبيعات خاصة مع ارتفاع قيم العملات الأخرى مع الدولار، مما زاد من قيم المدخرات عند المواطنين وخاصة القادمين من الخارج، مضيفا أن المبيعات تراجعت بنسبة 10% خلال العام الجارى.

وتوقع عبده شولح، نائب رئيس غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات، ظهور انتعاشة فى مبيعات الاثاث بعد انتهاء العيد والعام الدراسى.

كما توقع شولح تراجع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5ــ10% خاصة مع تراجع أسعار بعض الخامات مع انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه.

قال محمد الزامك، مدير باحد المعارض إن الاسعار شهدت استقرارا خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضى وان حركة المبيعات بدأت تنشط فى الايام الاخيرة من شهر رمضان وان الاسعار تختلف بحسب النوع ما بين «المودرن» و«الكلاسيك» حيث تترواح اسعار المودرن ما بين 19 الفا إلى 25 الف جنيه بينما يتراوح سعر الكلاسيك ما بين 26 ألفا و 29 الف جنيه.