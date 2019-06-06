بريطانيا: يمكن تغيير علاقاتنا مع روسيا حال تغير سلوكها

قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الخميس، إن العلاقات البريطانية-الروسية من الممكن أن تشهد تغيرا في حال تغير سلوك موسكو.

وأضافت المتحدثة - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - "نحن على وضوح بأن أنماط العداء الروسية وسلوكها المزعزع للاستقرار يقوض إداعاءها بإنها دولة مسئولة على المستوى الدولي"، ولفتت إلى أن ماي أوضحت في مناسبات عدة أن من الممكن أن تتمتع البلدين بعلاقات مختلفة في حال تغير نهج موسكو.

وأشارت الشبكة إلى أن تصريحات المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية جاءت ردا على إعراب بوتين عن أمله في أن يعمل رئيس الوزراء البريطاني الجديد على تحسين العلاقات بين البلدين.

يذكر أن العلاقات بين بريطانيا وروسيا قد شهدت توترا عقب تعرض الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته إلى عملية اغتيال بواسطة غاز "نوفيتشوك" السام بمدينة "سالزبوري" البريطانية في شهر مارس العام الماضي، حيث ألقت لندن باللائمة على موسكو في ارتكاب الحادثة.