العراق: مقتل 3 إرهابيين داخل نفق قرب هيت بالأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أن قوة أمنية قتلت 3 إرهابيين داخل نفق قرب (هيت) غربي محافظة الأنبار.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية) الفضائية، اليوم الخميس - أن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات الأنبار وبإسناد من طيران التحالف الدولي تمكنت من قتل 3 عناصر إرهابية داخل نفق في منطقة الصفاكية - الجزيرة، التي تبعد 15 كيلو عن قضاء (هيت)، مبينا أنه أٌصيب خلال هذا الواجب أحد المقاتلين.. مشيرة إلى أن العملية نفذت وفقا لمعلومات استخبارية مؤكدة.

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية أعلنت - أمس - عن مقتل سبعة انتحاريين بقصف جوي في محافظة الأنبار.