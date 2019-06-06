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فيديو.. ممرض ألماني يقتل 85 مريضا.. والقضاء يحكم بالسجن مدى الحياة

إيفون مدحت
نشر فى : الخميس 6 يونيو 2019 - 11:02 م | آخر تحديث : الخميس 6 يونيو 2019 - 11:02 م

قضت المحكمة الجنائية في أولدنبورج بألمانيا، اليوم الخميس، على الممرض نيلز هوجل بالسجن مدى الحياة، بعد مداولات استمرت 7 أشهر، لإدانته بقتل 85 مريضًا بين عامي 2000 و2005، عن طريق حقنهم بجرعات مميتة من المخدرات.

وعرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الخميس، مقطع فيديو من داخل محكمة أولدنبورج التي شهدت محاكمة المتهم اليوم والنطق بالحكم عليه.

وأوضحت المحكمة أن المتهم لن يتمكن تقديم التماس للعفو حتى بعد انقضاء 15 عامًا بحسب ما نص عليه القانون في حالة السجن المؤبد؛ نظرًا لخطورة الجرائم التي ارتكبها ضد الضحايا العزل الخاضعين لسيطرته خلال عمله ببعض العيادات.


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