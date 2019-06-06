الاقتصاد الأمريكي يحتفل بمرور 10 أعوام على بداية توسعه يونيو الجاري

يشهد هذا الشهر الذكرى الـ10 لبداية التوسع في الاقتصاد الأمريكي في يونيو من عام 2009، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس.

وفي حال استمر النمو حتى شهر يوليو المقبل، فإن ذلك التوسع سوف يسجل حدثا تاريخيا، ليتجاوز بذلك فترة النمو التي استمرت خلال الفترة من عام 1991 وحتى عام 2001، لتصبح بذلك أطول فترة منذ عام 1854.

وهناك خطر متزايد من حدوث تراجع اقتصادي، يزيد بسبب زيادة التوترات التجارية مع الصين، ومع المكسيك حاليا.

وكان ترامب قد أعلن الخميس الماضي عن فرض رسوم بنسبة 5% على البضائع المستوردة من المكسيك للضغط عليها لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين قبل أن يصلوا أمريكا.

كما قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي)، أمس الأول الثلاثاء، إن الغموض مازال يحيط بمسار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن البنك سيتحرك من أجل المحافظة على نمو اقتصادي مستدام.

وقال باول في مدينة شيكاغو الأمريكية: "لا نعرف كيف ولا متى ستحل هذه الموضوعات"، في إشارة إلى المفاوضات التجارية في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وكل من الصين والمكسيك.