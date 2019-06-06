وكالة الطاقة النووية تفتتح مختبرا جديدا في النمسا لدعم العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية افتتاح مختبر جديد لها في منطقة "سيبرسدورف" النمساوية سيؤدي إلى زيادة كبيرة في قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على توفير خدمات قياس الجرعات الإشعاعية ودعم مكافحة وعلاج مرض السرطان في جميع أنحاء العالم.

وقال بيان للوكالة الدولية - من مقرها في فيينا اليوم الخميس - إن المختبر الجديد سوف يؤدى إلى تعزيز الإجراءات في مجال السلامة من الإشعاع ودعم الأبحاث المتطورة وتعزيز الممارسات الجديدة في مجال العلاج الإشعاعي.

ولفت البيان إلى تأكيد نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية نجاة مختار، أن المختبر الجديد سوف يمكن من تسهيل قياس الجرعات الإشعاعية بمعايرة جديدة هامة، ودعم البحث والتدريب، مما يمثل تعزيزًا كبيرًا لقدرة وكالة الطاقة على تقديم خدمات أفضل إلى الدول الأعضاء.

واعتبر البيان أن افتتاح المختبر الجديد علامة بارزة في مشروع تجديد مختبرات التطبيقات النووية.