عرض اللقطات المعادة لـ «فار» على شاشات بملاعب الدوري الإنجليزي

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ذكرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه سيتم عرض اللقطات المعادة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) عبر شاشات عملاقة داخل الملاعب في الموسم المقبل من المسابقة.

وسيتم تطبيق تقنية الفار في الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من الموسم المقبل.

ولكن فقط القرارات التي سيتم اعتبارها حاسمة من خلال تقنية الفار سيتم بثها عبر الشاشات الموجودة داخل الملعب.

كما الرسومات البيانية سيتم استخدامها لتوضيح أي تأخير في القرارات المتعلقة بتقنية فار أو أي قرار يتم تغييره.

وفي حال عدم وجود شاشات كبيرة داخل الملعب، فإن اللوحات الخاصة بعرض نتيجة المباراة ستحمل رسائل تتعلق بتقنية الفار، كما سيتم التواصل مع الجماهير عبر المذيع الداخلي للملعب.