الجيش اللبناني يلقي القبض على موردي الأسلحة والقنابل لمنفذ هجوم طرابلس

ألقى جهاز مخابرات الجيش اللبناني، اليوم، القبض على عدد من الأشخاص، الذين تبين أنهم على صلة بمنفذ الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع مساء الإثنين الماضي بمدينة طرابلس وأسفر عن مقتل عنصرين عسكريين بالجيش وعنصرين بجهاز قوى الأمن الداخلي.

وذكرت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام أنه بعد القاء القبض على المتهمين ، تبين أن الإرهابي منفذ الهجوم عبد الرحمن مبسوط قام بشراء الأسلحة والذخائر والقنابل منهم، والتي استخدمها في الاعتداء الإرهابي.

وكان الإرهابي عبد الرحمن مبسوط، قد نفذ هجوما مسلحا على تمركزات عسكرية تابعة للجيش ونقاط أمنية تابعة لجهاز قوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس، مستخدما سلاحا ناريا حربيا (بندقية آلية) وعددا من القنابل ودراجة نارية كان يستقلها في التنقل بين الأهداف، وأسفر ذلك عن مقتل ضابط برتبة ملازم أول وجندي بالجيش، إلى جانب رقيب وعريف بقوى الأمن الداخلي، ثم قام بالاحتماء بأحد المباني القريبة.

وتمكنت قوات الجيش وجهاز قوى الأمن الداخلي من تطويق الإرهابي داخل المبنى الذي تحصن فيه، وقامت وحدة خاصة من جهاز مخابرات الجيش تساندها قوة من شعبة المعلومات (الاستخبارات) بقوى الأمن الداخلي بمداهمة الإرهابي لإلقاء القبض عليه، واشتبكت معه، قبل أن يسارع إلى تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه.

وأظهرت المعلومات الأولية أن الإرهابي عبد الرحمن مبسوط سبق له الانخراط في صفوف التنظيمات الإرهابية المسلحة التي ارتكبت اعتداءات بحق وحدات من القوات المسلحة اللبنانية قبل عدة سنوات، كما أنه التحق بتنظيم (داعش) الإرهابي في مدينة الرقة السورية.

وقوبل الهجوم الإرهابي المسلح بحالة استنكار واسعة من جانب كافة القوى والأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية وكذا المراجع الدينية المختلفة.