الصين تنتقد أنباء حول صفقة شراء تايوان لأسلحة أمريكية بملياري دولار

انتقدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس بشدة، الأنباء حول صفقة شراء تايوان لأسلحة أمريكية بقيمة ملياري دولار، وذلك في ظل وجود توترات سياسية متزايدة مع واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جينج شوانج: "نحث الولايات المتحدة على أن تتفهم بعناية شدة حساسية قضية مبيعات الأسلحة إلى تايوان"، وهو الامر الذي قال إنه من الممكن أن يتسبب في "ضرر بالغ" للعلاقات الصينية الأمريكية والسلام في مضيق تايوان.

وكانت تايوان أكدت في وقت سابق اليوم الخميس، أنها تقدمت بطلبات لشراء أسلحة من الولايات المتحدة، تشمل دبابات وذخيرة، وذلك في أعقاب تقارير أمريكية تقول إنه من الممكن أن تمنح واشنطن الضوء الأخضر قريباً لأكثر من ملياري دولار من المبيعات.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إنه قد تم إرسال أربع دفعات من طلبات شراء الأسلحة إلى الولايات المتحدة، وفي انتظار الرد عليها . وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العملية تسير بسلاسة وطبقا للجدول المقرر.

وتتوافق مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى جزيرة تايوان – التي تتمتع بحكم ذاتي - مع قانون العلاقات التايوانية الأمريكي الذي يبلغ عمره 40 عاما، وهي مبنية على تقييم الاحتياجات الدفاعية للجزيرة. إلا أن مثل هذه التحركات تسببت في إغضاب بكين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أندرو لي، إن الولايات المتحدة تقوم حاليا بمراجعة طلبات شراء الاسلحة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الحكومية.

وقد رفضت وزارة الدفاع إعطاء معلومات عن التواريخ المحددة لعمليات الشراء المطلوبة.