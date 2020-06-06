قوات إسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين من البلدة القديمة بالقدس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتقلت قوات إسرائيلية، اليوم السبت، 4 شباب فلسطينيين في البلدة القديمة من القدس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم، عن مصادر محلية، قولها إن "قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين من أمام باب العامود -أحد أشهر أبواب البلدة القديمة-، تزامنا مع إغلاقه أمام المواطنين فجر اليوم لعدة ساعات".

وأضافت أن قوات الاحتلال، اعتقلت الفلسطيني الرابع فجرا من البلدة القديمة.

وكان أعيد فتح أبواب المسجد الأقصى في شرق القدس يوم الأحد الماضي، وذلك بعد 70 يوما من إغلاقه ضمن التدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.