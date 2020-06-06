«سوهاج»: استمرار أعمال تطهير الشوارع والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات لمواجهة كارونا

أعلنت محافظ سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال الثلاث أيام الماضية، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأجرت الوحدة المحلية لحي الكوثر بأعمال التطهير والتعقيم ورش مداخل عمارات المرحلة الثالثة لإسكان الشباب، ومبنى مكتب السجل المدني، كما تم تطهير ورش مبنى إدارة المرور ومبنى ضرائب المبيعات، وتم رش مبنى مكتب التأمينات الاجتماعية ومبنى المركز التكنولوجي لإدارة التموين، وكذلك مبنى مكتب البريد، ومبنى مكتب تمويلي للقروض الصغيرة، ومبنى مكتب القوى العاملة، بالإضافة إلى تطهير ورش مبنى الحماية المدنية، ومبنى رئاسة المنطقة الصناعية، وتطهير ورش مبنى قسم شرطة الكوثر، وشبكة توزيع الكهرباء.

وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة أعمال التطهير بالمدينة، وموقف سيارات الأجرة، وشوارع المدينة وأماكن التجمعات.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة أعمال التطهير اليومية، حيث استهدفت مكتب البريد مجلس المدينة، والضرائب العقارية، ومجمع المحاكم، والنيابة العامة.

واستمر مركز ومدينة البلينا في تطهير الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية ومداخل ومخارج المدينة والمجالس القروية، وشملت أعمال التعقيم " شارع الجمهورية شارع التحرير، وحارة الكسبان، وشارع الملعب، وشارع 26 يوليو ميدان المثلث، وشارع مدرسة الصنايع بنات شارع موقف نجع حمادي، وشارع أبو وساف، وشارع الصعيدي، وشارع خور الساحل، وشارع البحر الأعظم".

وعقمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج الشوارع والمنازل بقرية ونينة الغربية

وقرى الصلعا وبلصفورة، والشوارع والمنازل بقرية الشيخ مكرم وقلفاو والعمرة، ونجع النواري بقرية تونس، عرابة أبو دهب، ومكتب تموين الكوامل ومكتب بريد الكوامل ومبنى الوحدة، وتطهير وتعقيم الشوارع والمنازل بروافع القصير.

وفي حي غرب سوهاج تم استكمال أعمال التعقيم والتطهير بمقابر المسلمين، واستمرار حملات التطهير بجميع مناطق وقطاعات الحي.