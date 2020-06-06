«سوهاج»: استمرار أعمال تطهير الشوارع والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات لمواجهة كارونا

أعلنت محافظ سوهاج عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال الثلاث أيام الماضية، ضمن حملات مكبرة شنتتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.
وأجرت الوحدة المحلية لحي الكوثر بأعمال التطهير والتعقيم ورش مداخل عمارات المرحلة الثالثة لإسكان الشباب، ومبنى مكتب السجل المدني، كما تم تطهير ورش مبنى إدارة المرور ومبنى ضرائب المبيعات، وتم رش مبنى مكتب التأمينات الاجتماعية ومبنى المركز التكنولوجي لإدارة التموين، وكذلك مبنى مكتب البريد، ومبنى مكتب تمويلي للقروض الصغيرة، ومبنى مكتب القوى العاملة، بالإضافة إلى تطهير ورش مبنى الحماية المدنية، ومبنى رئاسة المنطقة الصناعية، وتطهير ورش مبنى قسم شرطة الكوثر، وشبكة توزيع الكهرباء.
وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة أعمال التطهير بالمدينة، وموقف سيارات الأجرة، وشوارع المدينة وأماكن التجمعات.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة أعمال التطهير اليومية، حيث استهدفت مكتب البريد مجلس المدينة، والضرائب العقارية، ومجمع المحاكم، والنيابة العامة.
واستمر مركز ومدينة البلينا في تطهير الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية ومداخل ومخارج المدينة والمجالس القروية، وشملت أعمال التعقيم " شارع الجمهورية شارع التحرير، وحارة الكسبان، وشارع الملعب، وشارع 26 يوليو ميدان المثلث، وشارع مدرسة الصنايع بنات شارع موقف نجع حمادي، وشارع أبو وساف، وشارع الصعيدي، وشارع خور الساحل، وشارع البحر الأعظم".
وعقمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج الشوارع والمنازل بقرية ونينة الغربية
وقرى الصلعا وبلصفورة، والشوارع والمنازل بقرية الشيخ مكرم وقلفاو والعمرة، ونجع النواري بقرية تونس، عرابة أبو دهب، ومكتب تموين الكوامل ومكتب بريد الكوامل ومبنى الوحدة، وتطهير وتعقيم الشوارع والمنازل بروافع القصير.
وفي حي غرب سوهاج تم استكمال أعمال التعقيم والتطهير بمقابر المسلمين، واستمرار حملات التطهير بجميع مناطق وقطاعات الحي.