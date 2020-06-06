بي بي سي: ليفربول لن يبرم أى صفقات في الصيف

أكدت تقارير صحفية أن نادي ليفربول لن يبرم أى صفقات في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من فوزه بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتحقيقه أرباح قاربت 125 مليون جنيه إسترليني، إلا أن الوضع في ظل أزمة كورونا قد تغير تمامًا.

وذكرت شبكة «بي بي سي سبورت» أنه كان من المتوقع أن يعزز ليفربول الفريق ببعض الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن المشهد تغير حيث لا يرغبون في الوقت الحالي في إبرام أى صفقات جديدة.

وخلال الفترة الماضية ارتبطت العديد من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم بالانتقال لقلعة أنفيلد، على رأس تلك الأسماء تيمو فيرنر، لاعب لايبزيج الألماني، الذي فضل في اللحظات الأخيرة الانتقال لصفوف تشيلسي، بعد تلقيه مكالمة هاتفية من يورجن كلوب يؤكد له أن ليفربول لا يستطيع التعاقد معه في الوقت الحالي، وفقًا لما أوردته التقارير-.

وهناك أيضًا كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، التي ربطت العديد من التقارير الصحفية اللاعب بالانتقال لليفربول في الفترة المقبلة، إلى جانب عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني.

ويبدو أن ليفربول يتجه للموسم المقبل من البريميرليج 2020/2021 بنفس المجموعة من اللاعبين، على الرغم من كثرة الأنباء التي تفيد برحيل بعض لاعبيه مثل لالانا وشاكيري وآخرين.