تحل، اليوم السبت، ذكرى ميلاد الكاتب الألماني توماس مان، حيث ولد في 6 يونيو عام 1875، وحصل على جائزة نوبل للآداب في عام 1929، والذي رحل في الثاني عشر من أغسطس عام 1955.

ولد الكاتب توماس مان بمدينة لوبيك الألمانية الواقعة على شاطيء بحر البلطيق. كان أبوه من كبار تجار الغلال، وتبوأ منصب عمدة لوبيك مرتين، فضلا على أنه كان عضوا في مجلس الشيوخ. أما أم توماس، فكانت ابنة أحد أصحاب المزارع الكبرى في البرازيل، وكانت تجري في عروقها الدماء البرتغالية الممتزجة بالدماء الألمانية وأخيه الكبير هاينريش مان هو أيضا أديب روائي.

وأقبل مان على قراءة الحكايات والأساطير في الوقت الذي كره فيه دراسة الثانوية وحصل على عمل بإحدى شركات التأمين، وكتب للصحافة في مجلة أسبوعية كان يصدرها أخوه.

وما أن بلغ توماس الخامسة عشر من عمره حتى توفى أبيه واضطرت أسرته إلى غلق المؤسسة التجارية التي تركها، وإلى بيع المنزل بما فيه من أثاث.

ونزحت الأم الأرملة بأولادها الصغار إلى مدينة ميونخ، بينما بقى توماس مع أخيه هاينريش ليستكمل دراسته في لوبيك.

وفي تلك الفترة، بدأ توماس بنظم الشعر العاطفي وتقليد جوته وشيلر وهاينه. وعند بلوغه التاسعة عشرة من عمره، نزح هو الآخر لميونخ، حيث توجه للدراسة في الجامعة التقنية، وحصل على عمل بإحدى شركات التأمين ومارس الصحافة في مجلة أسبوعية كان يصدرها أخوه.

وبعد ذلك بعامين سافر مع أخيه إلى إيطاليا حيث مكث فيها عامين، وهناك بدأ كتابة أول رواية له بعنوان "آل بودنبركس".