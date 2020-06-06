خروج 31 حالة جديدة من مستشفيات بني سويف بعد تعافيهم من كورونا

أكد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، أنه في إطار المتابعه المستمرة لتداعيات فيروس كورونا المستجد بالمحافظة تم خروج 4 حالات تعافي من مستشفى الواسطي المركزي شمال المحافظة، كما خرج وتعافي 3 حالات من مستشفى سمسطا المركزي غرب المحافظة ، بعد أن اكتمل شفاؤهم من فيروس كورونا نتيجة تلقيهم الدعم الطبي والعلاج اللازم.

وأشاد وكيل وزارة الصحة، بتفاني أفراد القطاع الصحي في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا، والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

وفي نفس السياق كشف التقرير الذي عرضه الدكتور حسن محمود سليمان مدير عام التأمين الصحي فرع بني سويف، على الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، عن خروج و تعافي 26 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، الذين كانوا محتجزين داخل المستشفى.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ سير منظومة العمل بمستشفى التأمين الصحي بنى سويف المخصصة لعزل الحالات الايجابية بفيروس كورونا، مناقشًا مستجدات الوضع الصحي للحالات، ومستوى الخدمة المقدمة.

وأكد أهمية المتابعة المستمرة للمنظومة للوقوف على أية معوقات لتذليلها أولًا بأول، جاء ذلك على هامش استعراض التقرير اليومي الخاص بخطة المحافظة والجهود المبذولة في ملف مجابهة تداعيات فيروس كورونا.