الوادي الجديد تسجل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة سجلت اليوم 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمركزي الخارجة والداخلة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 84 حالة منهم 9 وفيات.

وشدد المحافظ، على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.

وأضاف أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاصرة المرض من خلال فحص المخالطين للحالات وإجراء عزل صحي وسحب عينات من الحالات التي تظهر عليها الأعراض، بالإضافة إلى عزل الحالات المخالطة للحالات المصابة في المنازل لمدة 14 يوما لضمان السيطرة ومحاصرة المرض وعدم انتشاره، بجانب الرش الوقائي المستمر لمنازل المصابين والمخالطين والشوارع الرئيسية والميادين.

ولفت إلى تعافي 38 مصابا بكورونا حتى الآن وسلبية التحاليل لعدد 330 مواطنا.