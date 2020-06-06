«الخدمات البترولية» تؤجل شراء مركب جديدة من الصين

أجلت شركة خدمات البترول البحرية التابعة لوزارة البترول شراء مركب جديد من الصين بتكلفة مبدئية 8 ملايين دولار، تبعا لتصريحات المهندس أشرف أمام رئيس مجلس إدارة الشركة.

قال رئيس مجلس الإدارة لـ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الشركة طرحت مناقصة شراء المركب الجديدة بالفعل ولكن اضطرت إلى تأجيلها لحين إستقرار الاوضاع بداخل السوق المحلية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

تمتلك الشركة 20 وحدة بحرية تعمل على تقديم الخدمات البترولية للشركات العاملة بمجال التنقيب عن البترول التى تتضمن إمدادهم بكل احتياجاتهم.

وأعلنت الشركة عن ضخ 3 ملايين دولار خلال العام الماضى بشأن صيانة وتأهيل الوحدات البحرية التابعه لها.

وذكر أن الشركة تعاقدت على مد خط بحرى لأحد مشروعات البترول التى يتم تنفيذها حاليا بمنطقة خليج السويس.

ونجحت الشركة فى المساهمة بمشروع حقل ظهر للغاز الطبيعى وكذلك المساهمة بمشروع تطوير حقل بلطيم.

وكذلك مد خطوط البترول لعدد من الحقول التى يجرى تنفيذها وتطويرها أيضا.

وحول التحديات التى تعانى منها الشركة، أكد أن ضعف مشروعات البترول المطروحة فى السوق المحلية خلال العام الجارى يعد أبرز التحديات التى تعانى منها الشركة.

وأضاف أن تراجع أسعار البترول عالميا بسبب انتشار مرض كوورنا أدى إلى اتجاه شركات التنقيب عن البترول الأجنبية إلى تأجيل بعض المشروعات التى تستهدف تنفيذها بداخل السوق المحلية.

وهذا أثر بشكل سلبى على المشروعات البترول التى كانت تستهدف الشركة المنافسة عليها.

وتمكنت شركة الخدمات البترولية من تحقيق حجم أعمال بقيمة 260 مليون دولار خلال العام الماضى.