تمديد حظر التجوال الشامل في العراق لمدة أسبوع

أعلنت اللحنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، اليوم السبت، تمديد إجراءات حظر التجوال الشامل في البلاد لمدة أسبوع، يبدأ من غد الأحد وذلك في إطار الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما قررت اللجنة في ختام اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فرض حظر التجوال من الساعة السادسة مساءً لغاية الساعة الخامسة صباحا، بدءا من منتصف الأسبوع المقبل، مع فرض حظر التجوال الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وإلغاء جميع الاستثناءات الممنوحة أثناء أيام وساعات الحظر.

كما تقرر "منع التجمعات بأشكالها كافة، واستمرار غلق المطاعم عدا خدمة التوصيل، قاعات المناسبات، المتنزهات، المقاهي، دور السينما، المولات، القاعات الرياضية، معاهد التدريس الخصوصي، عيادات الأطباء الخاصة، المسابح، المحال، باستثناء محال بيع المواد الغذائية ومحال بيع الفواكه والخضر والأفران والصيدليات".

وتقرر أيضا "إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة ومعاقبة المخالفين والحفاظ على التباعد الجسدي، بمسافة لا تقل عن مترين بين شخص وآخر ومنع التنقل بين المحافظات مع الالتزام التام بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن تسهيل دخول العوائل العالقة بين المحافظات، ومنع حركة الأفراد والعجلات داخل المحافظات باستثناء منتسبي وزارة الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية".

وألزمت اللجنة "المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمستشفيات الأهلية بتوفير مواد التعقيم والكمامات لمنتسبيها كافة، مع تطبيق إجراءات التباعد الجسدي ومنع التجمعات".

وثمّن رئيس الوزراء خلال الاجتماع دور الكوادر الصحية الذين يبذلون جهودا كبيرة في مواجهة الوباء وحرصهم على أداء واجباتهم. كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية في تنفيذ حظر التجوال وإسناد الكوادر الصحية في واجباتها.

وأكد الكاظمي على أهمية تعزيز وعي المجتمع والمواطن، لاسيما في هذه المرحلة التي تزايدت فيها الإصابات، وأصبح الجميع يدرك خطورة المرض، وأن الحكومة وكلّ أجهزتها تبذل جهودا مضنية لمواجهة الجائحة ومحاولة تطويق الوباء والتقليل من آثاره والحفاظ على صحة المواطنين.