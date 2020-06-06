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الإفراج عن نائب تركي سابق من السجن جراء تدابير الحد من انتشار كورونا

علم تركيا
علم تركيا
(د ب أ)
نشر فى : السبت 6 يونيو 2020 - 11:29 ص | آخر تحديث : السبت 6 يونيو 2020 - 11:29 ص

أفرجت السلطات التركية عن نائب معارض سابق من سجن في إسطنبول، في إطار إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (د ب أ)، بعد ساعات فقط من القبض عليه.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأنه جرى الإفراج أنيس بربر أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، في وقت متأخر من أمس الجمعة ليبقي قيد الإقامة الجبرية في إطار عفو يرمي إلى خفض الاكتظاظ في السجون حيث يمكن أن ينتشر الفيروس بسرعة.

وفي ظل العفو الذي أقره البرلمان في منتصف أبريل، جرى الإفراج عن نحو 90 ألف سجين ليبقوا قيد الإقامة الجبرية حتى نهاية يوليو. واستبعد العفو هؤلاء المدانين باتهامات بالإرهاب من بين جرائم أخرى.

وأضافت الأناضول أن بربر أوغلو سوف يعود إلى السجن بحلول نهاية يوليو.

وكان بربر أوغلو إلى جانب ليلى جوفين وموسى فارس أوغوللاري النائبين بحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، قد تم ايداعهما السجن أمس الخميس.

وأدينت جوفين وأوغوللاري بانتمائهما لمنظمة إرهابية مسلحة. وأدين بربر أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، بتسريب أسرار الدولة.

ومازالت جوفين وفارس أوغوللاري في سجن في ديار بكر بجنوب شرق تركيا.

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