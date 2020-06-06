جو بايدن يترشح عن الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

فاز جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، بترشيح الحزب الديمقراطي لخوضه الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ما مهد الطريق أمامه لمنافسة الرئيس الحالي دونالد ترامب في الانتخابات المقبلة في نوفمبر القادم.

وحصل بايدن على عدد أصوات مندوبي الحزب اللازم لترشحه بعد فوزه مؤخراً بسلسلة من الانتخابات التمهيدية التي جرت في جميع أنحاء البلاد مساء الثلاثاء الماضي، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم السبت.

وقال بايدن - في بيان - "لقد كان شرفا لي أن أتنافس إلى جانب إحدى أكثر مجموعات المرشحين موهبة التي قدمها الحزب الديمقراطي على الإطلاق.. وأنا فخور بأن أقول إننا ندخل في هذه الانتخابات العامة كحزب موحد".

وأضاف "هذا وقت صعب في تاريخ أمريكا، وسياسة دونالد ترامب الغاضبة والمقسمة ليست حلا".. وتابع قائلا "البلاد تصرخ من أجل القيادة.. القيادة التي يمكن أن توحدنا.. القيادة التي يمكن أن تجمعنا معًا".

ومن المقرر أن يقبل بايدن رسمياً ترشيح الحزب الديمقراطي له خلال المؤتمر الوطني للحزب في أغسطس القادم.