استطلاع: كورونا قد تقسم المجتمع الألماني بصورة أقوى من أزمة اللاجئين

أعرب غالبية الألمان في استطلاع للرأي عن اعتقادهم بأن جائحة كورونا قد تتسبب في انقسام المجتمع بصورة أقوى مما حدث إزاء أزمة اللاجئين.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه، اليوم السبت، أن نحو 60% من الألمان يعتقدون أن أزمة كورونا قد تتسبب في أقوى استقطاب يشهده المجتمع خلال السنوات العشر الماضية.

وفي المقابل، ذكر نحو 27% من المشاركين أنهم لا يعتقدون ذلك، بينما لم تحسم نسبة 13% موقفها من الأمر.

أجرى الاستطلاع معهد "سيفي" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية.

وشمل الاستطلاع الذي أجري خلال الفترة من 3 حتى 5 يونيو الجاري، 5037 ألمانيا.