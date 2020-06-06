الإمارات: مليارا دولار إجمالي الأقساط المكتتبة بمركز دبي المالي خلال 2019

أعلن مركز دبي المالي العالمي في الامارات عن وصول إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في قطاع إعادة التأمين ضمن المركز إلى 472 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2020.

وذكرت وكالة أنباء الامارات (وام) اليوم السبت أن هذه النتائج القياسية تأتي في أعقاب النمو الاستثنائي المسجل خلال العام 2019 الذي شهد ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع إعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي إلى حوالي 2 مليار دولار، وبواقع 17.4 بالمئة وهو أكبر حجم أقساط تأمين مكتتبة في تاريخ المركز على مستوى القطاع ليعزز بذلك مكانته كمركز إقليمي في قطاع إعادة التأمين.

ووفق الوكالة، تشمل أقساط التأمين عدة مجالات بما فيها قطاعات النقل البحري والبري والجوي والرعاية الصحية وتلف المباني والممتلكات.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا النمو الكبير جاء نتيجة تفضيل حملة وثائق التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكالات التأمين لمركز دبي المالي العالمي، عن غيره من المراكز العالمية لما يتمتع به من بيئة ديناميكية للوصول إلى كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويضم مركز دبي المالي العالمي أكثر من مئة شركة مسجلة عالميا بما فيها شركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات التأمين القابضة والهيئات المرتبطة بقطاع التأمين، التي توفر خدماتها للسوق، والتي تضم ثلاثا من أكبر خمس شركات على مستوى العالم.

وتضم قائمة الشركات العالمية، التي تتخذ من المركز المالي مقرا لعملياتها، شركة "ميونيخ ري"، وشركة "لويدز" وشركة "بيركشاير هاثاواي" وشركة "آر جي إيه" و"الشركة الكورية لإعادة التأمين" وشركة "إيه أي جي" وشركة "زيورخ للتأمين" وشركة "مارش لوساطة التأمين" وشركة "أيه أو إن".

وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يؤكد نجاحنا في الوصول إلى أعلى نسبة نمو في الربع الأول من العام الجاري، وعلى مدى العام 2019 في قطاع إعادة التأمين التزامنا طويل الأمد تجاه هذا القطاع ووضعنا للأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالمنطقة حيث عملنا على توفير فرص تعاون بين الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا التأمين مع كبرى شركات إعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي لتلبية متطلبات المستقبل".

وأضاف: "تماشيا مع توجهاتنا لقيادة مستقبل القطاع المالي فإن المركز المالي يتبنى الرقمنة وتعزيز أصر التعاون وبناء الكفاءات التي يمكن أن تقدم تغييرات أساسية في القطاع، وتسهم في تهيئة الجيل القادم من المتخصصين في الخدمات المالية، كما يستمر قطاع التأمين في التطور ما يتطلب منا أن نكون جاهزين للمواءمة مع كل التغييرات مما يؤكد التزامنا بريادة المشهد في نمو قطاع إعادة التأمين على مستوى المنطقة.