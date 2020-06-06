20 ألفا يتظاهرون في شوارع ميونخ بألمانيا ضد العنصرية

تظاهر اليوم السبت، حوالي 20 ألف شخص في شوارع ميونخ جنوب غربي ألمانيا ضد العنصرية وعنف الشرطة بعد مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد أفراد الشرطة الأمريكية.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية اليوم السبت إن عدد المشاركين تزايد مع استمرار المظاهرة .

كانت المظاهرة بدأت بمشاركة 7000 شخص في ميدان كونيجسبلاتس بميونخ وفقا لإحصاءات الشرطة، بينما كان المنظمون سجلوا لدى السلطات مشاركة 200 شخص فقط.

كما أقيمت مظاهرات صمت في مدن ألمانية أخرى على خلفية مقتل فلويد يوم 25 من مايو الماضي خلال عملية وحشية للشرطة في مدينة مينيابوليس وهي إحدى المدن الكبرى في الولايات المتحدة.

وعقب وفاة فلويد تفجرت احتجاجات ومصادمات في مدن أمريكية عديدة.

وأطلق المتظاهرون في ميونخ نداءات "حياة السود مهمة" وارتدى معظم المتظاهرين ملابس سوداء.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "أصدرنا تعليمات بصورة دائمة من أجل الحفاظ على مسافات التباعد التي حافظ عليها المتظاهرون في البداية"، مشيرا إلى أن ساحة التجمع تم توسيعها في النهاية لخلق مساحة أكبر، حيث سمحت الشرطة بتوسيع المكان المخصص للمظاهرة ليشمل أيضا ميدان كارولينبلاتس المجاور أمام المتظاهرين.