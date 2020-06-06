«تعليم الغربية» تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم السبت، عن إتاحة نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، إلكترونيا، والتي اعتمدها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، بعد الانتهاء من أعمال التصحيح للإجابات للاختبارات الإلكترونية التي أجريت في شهر مايو الماضي عبر أجهزة التابلت من المنازل؛ نتيجة تعليق الدراسة في المدارس بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالصف الثاني الثانوي بالمحافظة هذا العام بلغ 30 ألفا و509 طلاب، بينهم 29 ألفا و433 طالبا منتظما، و1076 طالب خدمات، بينما إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالصف الأول الثانوي بالمحافظة هذا العام بلغ 31 ألفا و497 طالبا وطالبة علمي وأدبي.

ولمعرفة النتيجة عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/