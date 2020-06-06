الجيش اللبناني يشكل حاجزا بشريا للفصل بين المتظاهرين وأنصار حزب الله

أقام الجيش اللبناني جدارا بشريا فاصلا بين المتظاهرين في ساحتي "رياض الصُلح" و"الشهداء" بوسط العاصمة بيروت من جهة، وأنصار حزب الله من جهة أخرى والذين تجمعوا أمام مدخل منطقة الخندق الغميق (معقل الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل) القريبة من مناطق الاحتجاج، منعا لحدوث مصادمات واشتباكات بين الطرفين، بعد توتر شديد وتبادل للرشق بالحجارة والألفاظ النابية.

وكانت تجمعات كبيرة من المتظاهرين قد بدأت في الاحتشاد في ساحتي الشهداء ورياض الصُلح بوسط العاصمة اللبنانية، في إطار دعوات للتظاهر جرى إطلاقها قبل عدة أيام، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، إلى جانب مطالبات تبناها البعض من المتظاهرين بنزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الجيش ومؤسسات الدولة الأمنية.

وشهدت التظاهرات حالة من الاضطراب والتوتر بشكل مفاجىء عصر اليوم، حيث شرع متظاهرون في رشق قوات مكافحة الشغب وعناصر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) بالحجارة وعملوا على التقدم من ساحة رياض الصُلح باتجاه جسر فؤاد شهاب (جسر الرينج) والذي يقع على الجانب منه مدخل منطقة الخندق الغميق والذي شهد بدوره تجمعات كبيرة من أبناء المنطقة من عناصر حزب الله والموالين له والذين يناهضون الاحتجاجات التي انطلقت اليوم.

وتدخلت قوات الجيش اللبناني واستعانت بفوج المغاوير (وحدات القوات الخاصة) وقامت بوضع الآليات العسكرية في منتصف الطرق أسفل جسر فؤاد شهاب، كما فرضت طوقا بشريا بأعداد كبيرة من وحدات القوات المسلحة من ناحية حدود ساحة رياض الصُلح وكذلك من ناحية الخندق الغميق.

كما شاركت فرق مكافحة الشغب وقوى الأمن الداخلي في تدعيم الجدارين البشريين اللذين أقامهما الجيش للفصل بين الطرفين ومنع حدوث اشتباكات وصدامات بينهما، وقامت بالتقدم صوب المتظاهرين لدفعهم إلى العودة إلى ساحات التظاهر والتوقف عن أعمال الرشق بالحجارة وعدم الاحتكاك مع الطرف الآخر.

من جانبهم، رددت تجمعات أبناء منطقة الخندق الغميق شعارات مناصرة وداعمة لحزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، ومؤكدين أنهم يرفضون بصورة قاطعة أي مطالبات بنزع سلاح الحزب.

وكان الجيش اللبناني قد استبق تلك المواجهات بالانتشار المكثف منذ الصباح الباكر في نطاق ومحيط ساحات التظاهر بوسط العاصمة بيروت، ووضع وحدات أمام مدخل منطقة الخندق الغميق، منعا لحدوث أي اشتباكات مع المتظاهرين، لاسيما في ضوء الأحداث والوقائع خلال احتجاجات سابقة، حيث كان المحتجون يتعرضون لهجمات واعتداءات منظمة من قبل مجموعات الخندق الغميق.