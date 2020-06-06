برلمان تونس يناقش لائحة تطالب فرنسا بالاعتذار عن حقبة الاستعمار

أعلن برلمان تونس مساء اليوم الجمعة أنه سيخصص جلسة عامة يوم التاسع من الشهر الجاري لمناقشة لائحة تطالب فرنسا بتقديم اعتذار عن جرائمها خلال فترة الاستعمار وما بعدها في تونس.

وتقدم حزب "ائتلاف الكرامة" المحافظ الذي عرف بمواقفه المناهضة لفرنسا وتاريخها الاستعماري في تونس، باللائحة لدعوة باريس الى تقديم اعتذار رسمي.

ويحتاج البرلمان الى مناقشة اللائحة ومن ثم التصويت عليها لقبولها رسميا بالأغلبية المطلقة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الذي رافق مناقشة لائحة سابقة في البرلمان تعترض على التدخل الأجنبي في الجارة ليبيا كان تقدم بها الحزب الدستوري الحر المعارض والمناهض للتيارات الاسلامية.

ولكن لائحة الحزب الدستوري الحر سقطت أثناء التصويت عليها ليل الأربعاء الخميس.

وائتلاف الكرامة القريب من حزب حركة النهضة الإسلامية، ليس شريكا في الحكم وكان من بين مطالبه أثناء حملته الانتخابية مراجعة عقود قديمة لشركات فرنسية مستثمرة في تونس منذ فترة الاستعمار الذي استمر في تونس بين عامي 1881 و1956.

كما طالب الحزب بفرض تأشيرة الدخول إلى تونس على السياح الفرنسيين تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.