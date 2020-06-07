مدير المركز السوري لحقوق الإنسان: ما تشهده ليبيا لا يختلف كثيرا عما حدث في بلادنا

قال رامي عبدالرحمن، مدير المركز السوري لحقوق الإنسان، إن من يشاركون بالحرب الليبية ليسوا سوريين بل هم «مرتزقة أردوغان»، مؤكدا أن ما حدث ويحدث في ليبيا كثيرا عن الوضع في سوريا عندما سُمح بإشراك المرتزقة في الحرب.

أضاف «عبدالرحمن»، في مداخلة ببرنامج «بالورقة والقلم» الذي يعرض على قناة «TEN»، مساء السبت: « هم مرتزقة أردوغان ولا علاقة لهم بالشعب السوري الذي يريد أردوغان أن يحول جزءا منهم إلى مرتزقة نتيجة الأوضاع منذ 2011، وهناك محاولة لتجنيد مرتزقة في اليمن، وما نشاهده في ليبيا لا يختلف كثيرا عن الوضع في سوريا عندما سُمح لأردوغان بإدخال عشرات الآلاف من المتطرفين الذين يطلقون على أنفسهم جهاديين ».

واشار إلى أنه ليس الهدف ليبيا فقط، وإنما بعد ليبيا هناك مآرب لاستهداف مصر، مؤكدا أن التكاتف الدولي والوقوف في وجه تركيا هو ما يحول دون سيطرة رجب طيب أردوغان الكاملة على ليبيا.