توزيع أدوات تعقيم ومواد غذائية على المصابين والأطقم الطبية داخل العزل الصحي بطور سيناء

وزع حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، اليوم السبت، أدوات التعقيم والعناية وبعض المواد الغذائية على طاقم التمريض، و الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، بمقر العزل الصحي بمدينة طور سيناء.

وشكلت أمانة الحزب بمدينة الطور فريقًا برئاسة محمد موسى أبوبريك أمين الحزب مدينة الطور، وسليمان موسي الأمين المساعد، و محمود بدير أمين الإعلام، وعطية حميد أمين المجالس المحلية؛ لتسليم الدكتور هيثم الشنهاب مسئول الطب العلاجي و الدكتور أمين بشري، مسؤول العزل أدوات تعقيم، وعصائر، ومياه ومواد غذائية؛ لتوزيعها على المصابين والأطقم الطبية داخل العزل الصحي.