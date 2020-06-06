 توزيع أدوات تعقيم ومواد غذائية على المصابين والأطقم الطبية داخل العزل الصحي بطور سيناء - بوابة الشروق
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توزيع أدوات تعقيم ومواد غذائية على المصابين والأطقم الطبية داخل العزل الصحي بطور سيناء

رضا الحصري
نشر فى : السبت 6 يونيو 2020 - 2:15 م | آخر تحديث : السبت 6 يونيو 2020 - 2:15 م

وزع حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء، اليوم السبت، أدوات التعقيم والعناية وبعض المواد الغذائية على طاقم التمريض، و الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، بمقر العزل الصحي بمدينة طور سيناء.

وشكلت أمانة الحزب بمدينة الطور فريقًا برئاسة محمد موسى أبوبريك أمين الحزب مدينة الطور، وسليمان موسي الأمين المساعد، و محمود بدير أمين الإعلام، وعطية حميد أمين المجالس المحلية؛ لتسليم الدكتور هيثم الشنهاب مسئول الطب العلاجي و الدكتور أمين بشري، مسؤول العزل أدوات تعقيم، وعصائر، ومياه ومواد غذائية؛ لتوزيعها على المصابين والأطقم الطبية داخل العزل الصحي.


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