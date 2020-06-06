وزيرة الصحة: بروتوكول الوقاية للأطقم الطبية يحوي هيدروكسي كلوروكين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن بروتوكول الوقاية المخصص للأطقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل يحوي عقار هيدروكسي كلوروكين، وأوميجا 3، وفيتامين سي، منوهة أن البرتوكول يتم تقديمه بجرعات محددة وقائية وليست علاجية.

وأضافت خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الجرعات في بروتوكول الوقاية أثبتت فعاليتها، محذرة أن المواطن يجب ألا يلجأ لهذه الجرعات إلا بعد تحديد الطبيب للجرعات.

وأشارت إلى أن أهم وقاية للمواطن هو ارتداء الكمامة وغسل اليدين، قائلة إن الوزارة بالتعاون مع شركات الأدوية، وضعت معايير لصرف هذه الأدوية للمواطن؛ بسبب احتياج المرضى لهذه الأدوية في علاج مختلف الأمراض.

وذكرت أن إصابات كورونا التي تم علاجها بدواء هيدروكسي كلوروكين تماثلت للشفاء بشكل كبير، قائلة إن مصر أصرت على الإبقاء عليه في البروتكول العلاجي؛ بسبب الأدلة والتقارير الطبية العلمية التي أكدت أهميته.

وأوضحت أن الوزارة ألغت «التاميفلو» من البروتوكول العلاجي؛ لأنه لا يساعد في العلاج ولا يضر، متابعة أن آخر تحديث بالبروتوكول كان منذ يومين حول إقرار تعافي المصابين.

ولفتت «زايد» إلى أن الإقرار بتعافي المصاب يكون بعد مرور عشرة أيام من اختفاء الأعراض بدون مسحات، التزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية، ودول العالم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» و40 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 31 ألفًا و115 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 9216، من ضمنهم 8158 متعافيًا.