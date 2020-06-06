المسماري: ما حدث في مدينة سرت اليوم كسر الروح المعنوية للمليشيات

قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي ، اللواء أحمد المسماري، إن ما حدث في مدينة سرت اليوم كسر الروح المعنوية للمليشيات، لافتًا إلى أن الآلاف من الشباب والرجال حملوا سلاحهم وكل ما يلزم للذهاب إلى سرت.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لن يستطيع الخروج وتهنئة قواته، متابعًا أن الساعات المقبلة تحمل الكثير من المفاجئات.

وأشار إلى أن الاستراتيجية العامة للجيش تغيرت لتكون استراتيجية دولة تقاتل دولة أخرى وهي تركيا، لافتًا إلى أن الجيش سيستهدف التخلص من الأتراك ثم العودة للقضاء على المليشيات.

ولفت باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي إلى أن «حفتر» لن يقوم بإعادة تمركز الوحدات إلا لإعادة النظرة العامة للحرب، مشيرًا إلى أن المعركة أصبحت معركة وطن.