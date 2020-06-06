 أوبك وحلفاؤها يتفقون على تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية يوليو - بوابة الشروق
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أوبك وحلفاؤها يتفقون على تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية يوليو

فيينا - د ب أ
نشر فى : السبت 6 يونيو 2020 - 9:40 م | آخر تحديث : السبت 6 يونيو 2020 - 9:40 م

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجو النفط من غير أعضاء الأوبك المتحالفين، في بيان اليوم السبت، أنهم سوف يلتزمون بأهداف الإنتاج المخفض بشكل حاد لمدة شهر واحد إضافي حتى نهاية يوليو.

وأوضح البيان أن هذا القرار يعتمد على فهم أن الدول التي تنتج أكثر مما يجب، ستعوض ذلك عن طريق إنتاج أقل في الأشهر المقبلة.

وقال البيان إنه في حين أن التخفيضات التي تم الاتفاق عليها لأول مرة في أبريل "ساعدت في صدور إشارات أولية على الانتعاش في الاقتصاد العالمي وسوق النفط" ، يجب أن يظل جميع المنتجين الرئيسيين ملتزمين بتحقيق الاستقرار في السوق.

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