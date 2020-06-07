المسماري: السراج لم يصدر ردا رسميا بشأن «إعلان القاهرة» حتى الآن

الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي: المليشيات لن تلتزم ولن توافق على وقف إطلاق النار





قال الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن مبادرة «إعلان القاهرة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لحل الأزمة الليبية تضمنت نقطتين هامتين، لم تأتيان في أي حوار سابق، مشيرًا إلى أن الجيش لم يتلقَ ردًا رسميًا من رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، حول المبادرة حتى الآن.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن المبادرة المصرية جاءت بزرع قواعد الثقة بين أطراف الشعب الليبي من خلال التكليفات، فضلًا عن توالي الردود العالمية والعربية للترحيب بالمبادرة بمجرد الإعلان عنها.

وتوجه بالتحية للجهود المصرية في حل الأزمة الليبية، معربًا عن ثقته في الخطة المصرية والنوايا المصرية في هذا الاتجاه، إضافة إلى أن السلام سيكون على يد هذه المبادرة.

وأشار إلى أن المليشيات لن تلتزم ولن توافق على وقف إطلاق النار، وفقًا لما جاء في الورقة باستمرار حل المليشيات والحرب على الإرهاب، متابعًا: «سيدافعون عن أنفسهم ولن يتوقفون عن القتال».

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، مبادرة «إعلان القاهرة» التي تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا وتدعو للتخلي عن النزاع العسكري واللجوء إلى الحوار الليبي بين جميع الأطراف.

ويضم «إعلان القاهرة» مقترحات بإعلان وقف إطلاق النار في عموم ليبيا اعتبارًا من الاثنين، الثامن من يونيو، وتجديد الدعوة إلى استئناف مفاوضات السلام في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة بصيغة 5+5.

ويقضي الإعلان بإلزام كافة الجهات الأجنبية بـ«إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني من الاضطلاع بمهامه الأمنية».

وتنص المبادرة على تشكيل مجلس رئاسي منتخب مع ضمان تمثيل عادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم وإجراء انتخابات نزيهة وتوزيع عادل وشفاف على كافة المواطنين، مشددة على ضرورة اعتماد إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.