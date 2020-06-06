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»ريان اير» تعتزم مقاضاة روما لمساعدتها «أليتاليا«

دبلن - د ب أ
نشر فى : السبت 6 يونيو 2020 - 7:13 م | آخر تحديث : السبت 6 يونيو 2020 - 7:13 م

قال مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الأيرلندية منخفض التكلفة "رايان اير"، إن شركته تستعد لتقديم شكوى للاتحاد الأوروبي ضد إيطاليا بسبب المساعدات الحكومية التي قدمتها روما لشركة "إليتاليا"، للناقل الوطني الجوي في البلاد.

وقال أوليري لصحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية: "نحن مستعدون للقتال من أجل ضمان مصالحنا"، مضيفا أنه قبل "بدء معركة سوف التقي رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي".

وأوضح الرئيس التنفيذي أيضا أنه يتوقع تعافي حركة الطيران وعودتها إلى مستويات ما قبل تفشي وباء كورونا المستجد، وذلك بحلول صيف 2021، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

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