الهند والصين تجريان محادثات عسكرية وسط مواجهة بشأن الحدود

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عقد قادة الجيش الهندي والصيني محادثات مهمة اليوم السبت لحل خلاف بين قواتهما المتمركزة في الحدود المتنازع عليها في منطقة جبال الهيمالايا.

أجريت المناقشات في نقطة اللقاء المرتفعة التي تمتد عبر مولدو، على الجانب الصيني، وتشوشول على الجانب الهندي.

وفشلت محادثات عدة سابقة بين المسؤولين العسكريين في إنهاء المأزق. وناقش مسؤولو وزارتي الخارجية الصينية والهندية التوترات الحدودية أمس الجمعة.

وأكدت مصادر دفاع هندية أن الاجتماع برئاسة قادة المنطقة يحملون رتب ليفتنانت جنرال من الجانبين.

وفي نيودلهي، قال الجيش الهندي، بدون ذكر المحادثات، إن مسؤولين هنود وصينيين "مازالوا على تواصل من خلال قنوات عسكرية ودبلوماسية القائمة لتدارس الوضع الحالي في المناطق الحدودية الهندية الصينية".

ووقعت مواجهة بين آلاف من القوات الهندية والصينية في وادي جالوان في منطقة لاداخ منذ أوائل مايو، وتبادلت الاتهامات بالتعدي على حدود كل منها الأخرى، حسبما ذكرت وسائل إعلام هندية.

وأفادت التقارير بأن قتالا بالأيدي وتراشقا بالحجارة ومشاجرات الكلامية وقعت بعدما توغلت القوات الصينية بشدة في الأراضي الهندية وتجاهلت التحذيرات بالمغادرة.

وكانت القوات الصينية قد نصبت في المواقع خياما وأحضرت مواد لإقامة غرف حصينة . ونشرت الهند وحدات إضافية في المنطقة.

وتتنازع الهند والصين على قطاعات عدة على طول الحدود المرسومة بشكل سيء والبالغ طولها 3500 كيلومتر، وأغلبها تمتد بطول جبال الهيمالايا. ودخلت الدولتان حربا على حدودهما في 1962 .

وهذه أسوأ توترات حدودية بين الهند والصين منذ مواجهة وقعت عام 2017 عند منطقة دوكلام في الجزء الشرقي من جبال الهيمالايا،واستمرت لأكثر من 70 يوما.