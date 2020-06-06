محافظ الدقهلية: توريد 186 ألف طن قمح حتى الآن

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه حتى مساء أمس الجمعة تم توريد ما يزيد عن 186 ألف طن من محصول القمح المحلي للشون والصوامع، وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضي.

وأشار مختار إلى أن المحافظة لديها 29 موقع شون وصوامع لاستقبال الأقماح تستوعب الكميات المزروعة، موضحا أن هناك لجان للمتابعة الميدانية من الوحدات المحلية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفوري مع أي مشكلات طارئة فورا للتيسير على الموردين.

وأكد محافظ الدقهلية على تضافر الجهود من أجل موسم توريد ناجح، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بأعمال التطهير والتعقيم وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصا على سلامة الجميع.

ومن جانبه، أكد المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين، أنه يتم استلام محصول القمح يوميا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الأقماح ومطابقتها للمواصفات، مع توفير كل سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.