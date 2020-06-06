محافظ بني سويف يكرم وجيه عبد الرازق وعادل نصر بمناسبة انتهاء فترة عملهما بالمحافظة

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، كل من المحاسب وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة بني سويف السابق، والذي تم نقله للعمل رئيسًا لمركز ومدينة مطروح، والعميد عادل نصر "مدير وحدة التفتيش والمتابعة سابقا"، والذي تولى العمل رئيسًا لمركز ومدينة القًصير بالبحر الأحمر، ضمن حركة المحليات الموسعة التي تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضي.

وأعرب المحافظ عن تقديره للجهود التي بذلاها خلال فترة عملهما بالمحافظة، معربًا عن تمنياته لهما بالاستمرار في تطوير منظومة العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في أماكن العمل المنقولين إليها، وأن يحالفهما التوفيق والسداد في تنفيذ تكليفات الحكومة بخدمة المواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم.

من جانبهما أعرب المكرمان عن خالص شكرهما وتقديرهما لمحافظ بني سويف، على هذه اللفتة الطبية، وحرصه على لقائهما وتكريمهما تقديراً لما قدماه خلال فترة عملهما داخل الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشيدين بالعلاقة الطيبة التى تجمع المحافظ بمرؤسيه والتى تنشأ على الود والاحترام والحزم بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع قطاعات العمل الخدمية والتنموية المختلفة.