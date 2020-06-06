لبنان يسجل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 1320

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان حتى، اليوم السبت، إلى 1320 إصابة، بعد تسجيل 8 إصابات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، بينها 4 إصابات تم تسجيلها بين المقيمين و4 إصابات بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى1320 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 29 منذ 21 فيراير الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات الحرجة وصل 4 حالات، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 768.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 5 يوليو المقبل.