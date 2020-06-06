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سوريا تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات شفاء

هديل هلال
نشر فى : السبت 6 يونيو 2020 - 9:03 م | آخر تحديث : السبت 6 يونيو 2020 - 9:03 م

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 125 إصابة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء السبت، أشارت «الصحة السورية» إلى تسجيل خمس حالات تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 58.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 390 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من سبعة ملايين إصابة.

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