كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية ،اليوم السبت، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد وهو أكبر عدد تسجله في ثمانية أيام ما يرفع حالة التأهب بشأن الإصابات الجماعية الجديدة التي ظهرت في منطقة سول الكبرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية في نسختها باللغة الإنجليزية عن المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قولها- في بيان - إن الإصابات الجديدة ترفع إجمالي عدد الحالات إلى 11719 حالة، موضحة أن هذا هو أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ يوم 29 مايو عندما تم الإعلان عن 58 حالة.

وكان عدد الحالات الجديدة التي يتم رصدها قد أصبح مستقرا بعد أن بلغ 79 حالة يوم 28 مايو لكن الرقم أخذ في الارتفاع مرة أخرى بسبب إصابات رصدت في الكنائس الصغيرة في منطقة إنشيون غرب العاصمة ومقاطعة جيونجي المحيطة بها.

وتأتي أحدث البيانات في الوقت الذي تكافح فيه كوريا الجنوبية سلسلة من العدوى الجماعية مرتبطة بالتجمعات الدينية والنوادي الليلية ومركز توزيع طلبات رئيسي في منطقة العاصمة منذ أن خففت قيود التباعد الاجتماعي يوم 6 مايو الماضي.