إيطاليا: ترحيل تونسي على صلة بأنيس العمري منفذ هجوم سوق الكريسماس في برلين

قالت إيطاليا اليوم السبت إنها رحلت قسريا مواطنا تونسيا على صلة بأنيس العمري، منفذ الهجوم على سوق لمنتجات عيد الميلاد (الكريسماس) في برلين عام 2016، لدواعي تتعلق بالأمن القومي.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية في بيان إن منتصر يعقوبي كان استضاف "الإرهابي" العمري في منزله قبل انتقال الأخير من إيطاليا إلى ألمانيا.

وأضافت الوزارة أن يعقوبي هو أول شخص يجرى ترحيله من البلاد لأسباب تتعلق بالأمن القومي منذ رفع قيود فيروس كورونا في إيطاليا.

وصل العمري، وهو طالب لجوء باءت محاولته بالفشل، إلى إيطاليا على متن قارب مهاجرين في عام 2011، ويعتقد أنه تشبع بالفكر المتطرف داخل السجون الإيطالية قبل أن يأخذ طريقه إلى ألمانيا.

وفي 19 ديسمبر 2016، قاد العمري شاحنة وسط سوق مزدحمة لبيع منتجات الكريسماس في العاصمة الألمانية برلين، وأودى بحياة 12 شخصا قبل أن يلوذ بالفرار إلى عدد من الدول الأوروبية.

ووصل العمري سيستو سان جيوفاني، إحدى ضواحي مدينة ميلانو الإيطالية، بعد أربعة أيام من تنفيذ الهجوم حيث اعترضته دورية للشرطة بالصدفة، وأطلقت عليه النار وأردته قتيلا، وهو في الرابعة والعشرين من عمره.

ومنذ الهجوم، اعتقلت السلطات الإيطالية، أو قامت بترحيل عدد من الأشخاص على صلة بالعمري. وفي مايو الماضي، ألقت الشرطة القبض على رجل يشتبه في أنه كان قدم له بطاقة هوية مزيفة.