منع تدريب الشرطة في كاليفورنيا على الخنق خلال الاعتقال

أوعز حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم، بمنع اعتماد تقنية الخنق خلال تنفيذ عمليات الاعتقال في تدريبات الشرطة المحلية، مؤكدا أن هذه الممارسة تعرض حياة الإنسان المعتقل للخطر.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن نيوسوم القول إن "تدريب رجال الشرطة على استخدام طريقة الخنق خلال الاعتقال، يعرض حياة الإنسان للخطر. مثل هذه التقنيات ليس لها مكان في ترسانة الشرطة في القرن الحادي والعشرين".

وأعلن نيوسوم نيته سن قوانين، تنظم سلوك الشرطة واستخدام القوة أثناء الاحتجاجات الجماهيرية.

وبحسب قوله، فإنه يحق للمتظاهرين الاحتجاج السلمي، "دون خوف من الاعتقال، ومن استخدام الشرطة ضدهم الغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطي"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

واندلعت مواجهات عنيفة بين محتجين أمريكيين ورجال الشرطة خلال تظاهرة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، احتجاجا على مقتل رجل من أصول إفريقية لدى توقيفه من قبل الشرطة.

وساد غضب عارم في الولايات المتحدة عقب انتشار مقطع فيديو ظهر فيه الرجل وهو يصرخ ويستغيث، ويقول مرارا قبل وفاته: "لا أستطيع التنفس"، بينما يضغط ضابط شرطة بركبته على ظهره وعنقه في محاولة لتثبيته على الأرض، حتى اختنق وفارق الحياة.