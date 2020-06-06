استمرار الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في كرة القدم الألمانية

استمرت الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في كرة القدم الألمانية، اليوم السبت، حيث تم استخدام وضعيات ما قبل المباراة وقمصان الإحماء واحتفالات الأهداف في إظهار تلك الاحتجاجات.

وقام فريقا فالدهوف مانهايم وفيكتوريا كولون، الناشطان في دوري الدرجة الثالثة، بجانب حكام المباراة بالجلوس على ركبهم حول دائرة منتصف الملعب حيث جرى بث رسالة عبر مكبر الصوت ضد العنصرية قبل المباراة.

وارتدى لاعبو بايرن ميونخ قمصان مكتوب عليها "الحمر ضد العنصرية" قبل مباراتهم أمام باير ليفركوزن بينما جلس بيير كوندي لاعب ماينز على ركبته بعد تسجيله هدفا أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت، حيث قام بنسخ الاحتجاج الذي أشعله كولين كايبرنيك لاعب كرة القدم الأمريكية في 2016.

وذكر الاتحاد الألماني لكرة القدم هذا الاسبوع أن ويستون ماكيني لاعب شالكه، وجادون سانشو وأشرف حكيمي لاعبا بوروسيا دورتموند وماركوس تورام لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ لن يواجهوا أي عقوبة للاحتجاجات التي قاموا بها في الجولة الماضية.

وأظهر الرباعي التضامن مع جورج فلويد الذي توفى أثناء القبض عليه في الولايات المتحدة الأمريكية.

وطبقا لقواعد الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) فإن التعبيرات السياسية ممنوعة في العادة خلال المباريات.

ولكن أنطون ناخرينر رئيس لجنة المراقبة بالاتحاد الألماني قال إن اللاعبين شاركوا في أحداث مناهضة للعنصرية حيث تدعم القيم التي يناصرها الاتحاد الألماني وسيدعمها دائما.

وأضاف :"لذلك، لن يتم القيام بأي إجراءات، وهو ما سيحدث لأي تصرفات مشابهة ضد العنصرية في الأسابيع المقبلة".

وقام العديد من اللاعبين والأندية بنشر رسائل مناهضة للعنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال هذا الاسبوع.