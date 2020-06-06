وزير النفط الكويتي: بوادر إيجابية بزيادة نسبية وتحسن تدريجي في الطلب العالمي على النفط

قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة في الكويت الدكتور خالد الفاضل، إن أسواق النفط شهدت مؤخرا تحسنا ملحوظا بسبب الاتفاق التاريخي لمجموعة (أوبك بلس)، مشيرا إلى وجود بوادر إيجابية بزيادة نسبية وتحسن تدريجي في الطلب على النفط عالميا خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الفاضل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته اليوم السبت عبر الاتصال المرئي فى الاجتماع الوزاري رقم179 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وقبل بدء الاجتماع الوزاري ال11 لمجموعة (أوبك بلس).

وأوضح الفاضل أن هذه الاجتماعات تعقد في أجواء تفاؤلية، حيث شهدت أسواق النفط مؤخرا تحسنا ملحوظا نتيجة اتفاق (أوبك بلس) الذي أبرم في 12 أبريل الماضي، وما نتج عنه من خفض تاريخي لمستويات الإنتاج بما يعادل 7ر9 مليون برميل يوميا، ابتداء من مايو الماضي.

وأشار الفاضل إلى أن دولة الكويت لعبت دورا بارزا في التوصل إلي هذا الاتفاق التاريخي، مؤكدا التزام الكويت بخفض إنتاجها حسب بنود الاتفاقية والتي لها الأثر الكبير في التحسن الذي شهدته أسواق النفط خلال الأسابيع الماضية.

وتوقع الفاضل أن يسفر اجتماع مجموعة (أوبك بلس) عن استمرار التعاون بين جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لما فيه من مصلحة مشتركة للدول المعنية بالاتفاق والصناعة النفطية عالميا بشكل عام لتنعكس هذه الآثار الإيجابية على الاقتصاد العالمي.

وكانت مجموعة (أوبك بلس) التي تضم (أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط - أوبك - ومنتجون مستقلون من خارجها) اتفقوا في اجتماعهم الذي عقد في 13 أبريل الماضي على خفض معدلات الإنتاج من النفط بواقع 7ر9 مليون برميل يوميا، اعتبارا من الأول من مايو لفترة أولية تستمر شهري وتنتهي في 30 يونيو 2020.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع العاشر غير العادي لأعضاء منظمةأوبك ومنتجي النفط المتحالفين معها في إطار مجموعة (أوبك بلس) برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والرئيس المشارك وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أنه تقرر خفض مستويات الإنتاج للفترة اللاحقة الممتدة لستة أشهر تبدء من الأول من يوليو المقبل حتى 31 ديسمبر 2020، بمقدار 7ر7 مليون برميل يوميا على أن يتبع ذلك خفض بمقدار 8ر5 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرا تبدء من الأول من يناير 2021 حتى 30 أبريل 2022.