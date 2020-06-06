سانشو وهازارد يقودان هجوم بروسيا دورتموند أمام هيرتا برلين

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أعلن لوسيان فافر المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند، عن تشكيل فريقه الأساسي لمباراة هيرتا برلين في إطار الجولة الـ30 من بطولة الدوري الألماني.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: رومان بوركي.

الدفاع: بيشتشيك، إيمري تشان، مانويل أكنجي.

الوسط: رفائيل جيريرو، توماس ديلاني، أكسيل فيتسل، أشرفحكيمي.

الهجوم: ثورجان هازارد، جادون سانشو، جوليان براندت.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 60 نقطة وبفارق 10 نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ، مع لعب الأخير مباراة أكثر.