 تشونبوك يستعيد صدارة الدوري الكوري الجنوبي بالفوز على سيول - بوابة الشروق
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تشونبوك يستعيد صدارة الدوري الكوري الجنوبي بالفوز على سيول

د ب أ
نشر فى : السبت 6 يونيو 2020 - 12:12 م | آخر تحديث : السبت 6 يونيو 2020 - 12:12 م

استعاد تشونبوك هيونداي موتورز موقعه في صدارة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه إف.سي سول 4 / 1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة من المسابقة.

ورفع تشونبوك رصيده إلى 12 نقطة ليعود إلى المركز الأول الذي كان جانجون إف.سي قد انتزعه مؤقتا أمس الجمعة بالفوز على إنشيون يونايتد 2 / 1، بينما تجمد رصيد إف.سي سول عند ست نقاط في المركز السابع.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 ، حيث تقدم تشونبوك بهدف سجله هيو-وون هان في الدقيقة 44 ثم رد إف.سي سول بعدها بثوان بهدف سجله بارك تشو يونج.

وفي الشوط الثاني، حسم تشونبوك المباراة لصالحه بثلاثة أهداف سجلها، سيونج-كي لي في الدقيقة 47 ولو دونج جوك (هدفان) في الدقيقتين 55 و73.


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